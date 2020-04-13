Кудрин предложил на время кризиса увеличить МРОТ

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что на время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, следует повысить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице.

"Возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привезти его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил пособие по безработице", - цитирует предложения Кудрина РБК.

Кроме того, уверен глава СП, следует дотировать бизнес на выплаты заработных плат сотрудникам. В РФ, отметил Кудрин, есть ресурсы для материальной поддержки предпринимателей.

"Это большие деньги, это может быть сотни миллиардов рублей, может быть, больше триллиона. Сегодня я думаю, наша финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства, будь то ФНБ, будь то на финансовых рынках", - констатировал чиновник.

Напомним, на борьбу с распространением COVID-19 и антикризисные меры российские власти зарезервировали 1,4 трлн рублей (1,2% ВВП) - об этом ранее известил премьер Михаил Мишустин. Ещё 30 млрд рублей глава правительства пообещал направить на повышение максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ.

Сегодня Мишустин подписал указ о выделении дополнительный 50 млрд рублей для медиков, работающих с коронавирусными больными.