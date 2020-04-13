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11:55

Кудрин предложил на время кризиса увеличить МРОТ

фото ЗакС политика Кудрин предложил на время кризиса увеличить МРОТ

Руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что на время кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, следует повысить минимальный размер оплаты труда и пособие по безработице.

"Возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привезти его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил пособие по безработице", - цитирует предложения Кудрина РБК.

Кроме того, уверен глава СП, следует дотировать бизнес на выплаты заработных плат сотрудникам. В РФ, отметил Кудрин, есть ресурсы для материальной поддержки предпринимателей.

"Это большие деньги, это может быть сотни миллиардов рублей, может быть, больше триллиона. Сегодня я думаю, наша финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства, будь то ФНБ, будь то на финансовых рынках", - констатировал чиновник.

Напомним, на борьбу с распространением COVID-19 и антикризисные меры российские власти зарезервировали 1,4 трлн рублей (1,2% ВВП) - об этом ранее известил премьер Михаил Мишустин. Ещё 30 млрд рублей глава правительства пообещал направить на повышение максимального размера пособия по безработице до одного МРОТ.

Сегодня Мишустин подписал указ о выделении дополнительный 50 млрд рублей для медиков, работающих с коронавирусными больными.

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