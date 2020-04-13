Из-за пандемии Миронов ждет усиления контроля за мигрантами

Лидер справедливороссов Сергей Миронов считает недостаточным комплекс мер безопасности, которые в связи с распространяющейся пандемией коронавируса применяются к сообществу трудовых мигрантов. Чтобы исправить ситуацию и предотвратить непоправимые трудности, он призывает плотнее заняться проблемой структуры ФМС, МВД и Министерство здравоохранения. В нынешнем своем социальном статусе значительная часть мигрантов, и в более спокойное время с трудом подлежавшая точному учету, представляет собой серьезнейшую опасность, уверен политик. Он обращает внимание на то, что гостей РФ массово увольняют и при этом не могут депортировать.

"Эти люди сейчас предоставлены сами себе - без денег и социальных прав - и в перспективе могут создавать не только медицинские, но и криминогенные риски. В перспективе они могут создавать не только медицинские, но и криминогенные риски. С другой стороны, многие мигранты заняты в тех сферах, которые продолжают работать - службы доставки и такси, стройки и продуктовые магазины, производства и сельхозпредприятия. Они не всегда подпадают под режим самоизоляции, живут скученно, могут заражать друг друга и окружающих", - приводятся соображения Миронова на его личном сайте.

Нет ясности, по его словам, даже в том, что касается приблизительной численности трудовых мигрантов, обитающих на российской территории, и отдельная "головная боль" - это нелегалы.

"И до эпидемии мигранты не были охвачены системой ОМС, меднаблюдения, сейчас тем более не ясно, что творится в этой среде. Со стороны подразделений Минздрава и МВД нужны меры контроля, выявления и изоляции заболевших в мигрантской среде", - убежден депутат Госдумы.

Миронов намерен отправить официальные запросы в компетентные подразделения правительства.

13 апреля в России установлен рекорд по числу вновь инфицированных коронавирусом граждан: за прошедшие сутки больных стало больше на 2558 человек.