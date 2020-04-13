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12:35

Петербургским ветеранам и почетным донорам возвратили льготы на проезд в метро

фото ЗакС политика Петербургским ветеранам и почетным донорам возвратили льготы на проезд в метро

Начиная с сегодняшнего дня, 13 апреля, петербургским ветеранам боевых действий, а также почетным донорам, будут возвращены "отобранные" Смольным льготы на проезд в метро, информирует пресс-служба комитета по транспорту. 

Напомним, ранее городской глава Александр Беглов распорядился до 30 апреля приостановить действие всех льгот на проездные билеты в общественном транспорте и их продажу в связи с угрозой распространения коронавируса. 

В транспортном комитете попросили горожан, с фамилиями от "А" до "К" обратиться за оформлением проездного в отдел по работе с пассажирами ГУП "Петербургский метрополитен", расположенный на улице Одоевского, 29. Отмечается, что для того, чтобы опять начать пользоваться льготами, надо будет приобрести карту "Подорожник", которую можно будет вернуть через 45 дней с возвратом стоимости.

В случае, если фамилия гражданина находится в диапазоне от "Л" до "Я", то следует обратиться в офис продаж СПб ГКУ "Организатор перевозок" на улице Рубинштейна, 32. В данном случае "Подорожник" покупать не надо будет.

Под льготные "санкции" Смольного, объявленные в конце марта, попали в том числе пенсионеры-медики, которым по-прежнему надо ежедневно ездить на работу. Также "привилегий" лишились ветераны и почетные доноры, о которых в постановлении Смольного не говорилось.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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