Кириллов заверил, что объектам для перенесенного Евро-2020 найдется применение

Вице-губернатор Владимир Кириллов прояснил ближайшую судьбу спортивных объектов, специально подготовленных к чемпионату Европы по футболу, который перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Консервировать их город не будет точно, объявил чиновник. Речь идет, помимо домашнего стадиона "Зенита" на Крестовском острове, о стадионе "Петровский" и стадионе при спортивной школе в Зеленогорске.

"Все эти спортивные сооружения являются действующими и продолжают эффективно эксплуатироваться. Они будут работать в штатном режиме до начала проведения турнира", - цитирует его слова ТАСС.

Ранее Кириллов пообещал, что перенос турнира никак не скажется на качестве его подготовки и организации.

В Петербурге состоятся три матча группового турнира и один четвертьфинал.

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