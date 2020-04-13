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12:53

Кириллов заверил, что объектам для перенесенного Евро-2020 найдется применение

фото ЗакС политика Кириллов заверил, что объектам для перенесенного Евро-2020 найдется применение

Вице-губернатор Владимир Кириллов прояснил ближайшую судьбу спортивных объектов, специально подготовленных к чемпионату Европы по футболу, который перенесли на следующий год из-за пандемии коронавируса. Консервировать их город не будет точно, объявил чиновник. Речь идет, помимо домашнего стадиона "Зенита" на Крестовском острове, о стадионе "Петровский" и стадионе при спортивной школе в Зеленогорске.

"Все эти спортивные сооружения являются действующими и продолжают эффективно эксплуатироваться. Они будут работать в штатном режиме до начала проведения турнира", - цитирует его слова ТАСС.

Ранее Кириллов пообещал, что перенос турнира никак не скажется на качестве его подготовки и организации.

В Петербурге состоятся три матча группового турнира и один четвертьфинал.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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