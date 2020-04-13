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13:03

Защита "Седьмой студии" просит "заморозить" судебный процесс до окончания режима изоляции

фото ЗакС политика Защита "Седьмой студии" просит "заморозить" судебный процесс до окончания режима изоляции

Адвокаты участников уголовного разбирательства по делу "Седьмой студии" обратились с ходатайством о приостановлении заседаний до окончания режима самоизоляции в Москве, сообщает "МБХ медиа".

"Производство по уголовному делу в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича и иных лиц приостановить до момента снятия законодательных ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации и города Москве", - сказано в прошении.

Кроме того, в ходатайстве указывается, что, согласно выданной 12 апреля текущего года медсправке, Серебренников "проявляет клинические и функциональные расстройства, вызванные неконтролируемой астмой", а значит, пребывает в группе риска.

Ранее сегодня столичный Мещанский суд перенес заседание по делу на 20 апреля, так как на нынешнее не пришли адвокат Ксения Карпинская, Серебренников и Юрий Итин.

С 13 апреля возобновляется судебный процесс в рамках обозначенного разбирательства. В сообщении, которое получили фигуранты, отмечается, что они могут находиться в зале в перчатках и масках.

В рамках дела "Седьмой студии" перед судом предстали режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер театра Алексей Малобродский, экс-директор организации Юрий Итин, директор РАМТ Софья Апфельбаум, которых обвиняют в хищении бюджетных денег на сумму в 133 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Кроме заключившей сделку со следствием бухгалтера Нины Масляевой, никто вину не признает.

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