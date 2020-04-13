Верующих петербуржцев не пустят в храмы с 14 по 19 апреля

Петербургская епархия распорядилась с 14 по 19 апреля закрыть все городские храмы для посещения граждан, информирует пресс-служба регионального подразделения РПЦ.

"По благословению святейшего патриарха Кирилла в период с 14 по 19 апреля во всех приходских и монастырских храмах епархии надлежит совершать богослужения без участия прихожан. В них могут находиться только клирики, певчие, церковные работники, волонтеры и съемочные группы, обеспечивающие трансляции", - следует из сообщения, опубликованного на сайте епархии.

Днем ранее, напомним, патриарх Кирилл распорядился не пускать прихожан во все столичные церкви на аналогичный период времени.

9 апреля стало известно, что как минимум у 8 священнослужителей Московской епархии обнаружили COVID-19.

В помощь верующим глава РПЦ утвердил официальную молитву от коронавируса.