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13:53

Сыктывкарская епархия намерена судиться с Роспотребнадзором Коми

фото ЗакС политика Сыктывкарская епархия намерена судиться с Роспотребнадзором Коми

Региональное отделение Роспотребнадзора по республике Коми, преследуя цель свести к минимуму темпы распространения коронавирусной инфекции, издало распоряжение, запрещающее гражданам с 12 по 30 апреля посещать храмы.

"Благие намерения" надзорного органа крайне возмутили Сыктывкарскую епархию, которая сочла, что ведомство, издавшее указ, нарушает конституционные права прихожан. В связи с этим представители "православной общественности" начали подготовку к судебным тяжбам с Роспотребнадзором.

"Роспотребнадзор Коми выдал распоряжение. Православная общественность готовит на него судебные иски и начинает правовое противодействие антиконституционному намерению закрыть городские и сельские храмы от прихожан до 30 апреля. Епархиальное управление просит прихожан Сыктывкарской епархии сообщать обо всех случаях задержания или наложения штрафа за посещение храмов епархии. Юридический отдел будет внимательно рассматривать все обращения", - указывается на сайте епархии.

Ранее сегодня петербургская епархия закрыла храмы для верующих горожан на период с 14 по 19 апреля.

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