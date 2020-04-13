Обеспокоенный потоком зараженных COVID-19 граждан Китай начал патрулировать границу с РФ

Власти китайской провинции Хэйлунцзян ужесточили контроль на границе с Россией, организовав её круглосуточное патрулирование с целью предотвратить проникновение коронавирусной инфекции и на территорию страны и избежать новой вспышки эпидемии, информирует Bloomberg.

7 апреля Китай перекрыл границу в автомобильном пункте пропуска "Пограничный - Суйфуньхэ" с Приморским краем ввиду того, что в китайском городе COVID-19 обнаружили у 16 граждан, вернувшихся из РФ.

С начала апреля китайцы, либо живущие, либо работающие в России, начали массово возвращаться домой через приморскую границу. Большинство садились на рейс "Москва — Владивосток", после чего доезжали на авто до пункта на реке Суйфэнь, где их проверяли на коронавирус.

Недалеко от границы Китай переоборудовал офисное здание под больницу для того, чтобы принимать новых инфицированных. В больнице будет работать персонал, работавший в эпицентре эпидемии в провинции Хубэй.

Напомним, по состоянию на 13 апреля в РФ зафиксирован новый "рекорд" по количеству граждан, заболевших COVID-19 - плюс 2558 случаев заражения. Всего вирус обнаружен у более 18 тысяч россиян.