Протоиерей Смирнов считает важным сбор милостыни в период самоизоляции

Протоиерей Дмитрий Смирнов, известный своими резонансными и скандальными заявлениями, призвал россиян использовать период вынужденной самоизоляции в том числе и для сбора милостыни. Для формального соблюдения правил, в его понимании, делать это нужно в магазинах и аптеках и выпрашивать у незнакомцев не наличные, а "горсточку крупы". При этом он признался, что не уверен, законно ли даже такое подаяние в специальных условиях "полукарантина".

"Люди привыкли жить в покое в таком, а вдруг так… лавина. Это же резкие изменения", - прокомментировал он собственную мысль, высказанную чуть ранее на телеканале "Союз", в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Если же абстрагироваться от фактора внезапности, то, по его оценке, россияне в целом "живут неплохо", даже при том, что у них "не очень большая зарплата". Смирнов считает, что людей провоцируют преувеличивать финансовые тяготы "бесы страшные".

В конце марта оригинальными суждениями Смирнова заинтересовались в Следственном комитете.

В России - 18328 заразившихся инфекцией COVID-19.