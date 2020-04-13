Минздрав рекомендовал рассматривать все случаи с ОРВИ как подозрение на коронавирус

Министерство здравоохранения РФ рекомендует всем врачам, столкнувшимся с пациентами с ОРВИ, незамедлительно начинать применять к ним противовирусную терапию, не дожидаясь результатов тестов на коронавирус.

Новые положения изложены в пособии "Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19", подготовленном группой ученых и специалистов.

В документе, в частности, указывается, что "противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое и короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19".

Рекомендации уже направлены в региональные подразделения Минздрава.

На сегодняшний день РФ выявлено 18 328 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От заболевания погибли 148 человек, излечились - 1 470 граждан.