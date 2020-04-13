Под Коломяжским путепроводом за 30 млн рублей создадут трассу для роллеров и скейтеров

На сайте госзакупок открылась подача заявок на реализацию проекта активистов Елизаветы Челноковой и Михаила Сазонова, победившего в городском конкурсе "Твой бюджет-2018". За начальную (максимальную) цену 29,67 млн рублей будущему подрядчику предлагается построить памп-трек и скейт-площадку под Коломяжским путепроводом. Последний день для подачи документов на участие в торгах - 17 апреля. Заказ разместила администрация Приморского района.

Выбор места, как объясняют авторы инициативы, обусловлен сравнительной пустынностью территории под трассой и отсутствием жилой застройки поблизости. Кроме того, по их мнению, город испытывает острый дефицит современных площадок для активного времяпрепровождения. Проект был закончен в самом конце прошлого года.

Памп-трек будет представлять собой кольцевую трассу для обладателей велосипедов, скейтбордов, роликов и самокатов, на которой они смогут тренироваться и соревноваться. От непогоды их будет защищать трасса над головами.

Электронный аукцион назначен на 21 апреля.