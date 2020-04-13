Путин допустил использование сил Минобороны в борьбе с коронавирусом

Российский глава Владимир Путин, проводивший сегодня совещание с министрами в режиме онлайн, заявил, что при необходимости для борьбы с распространением COVID-19 можно привлечь военных медиков Минобороны, пишет ТАСС.

"Нужно этот опыт, безусловно, использовать, и иметь ввиду, что все возможности, в том числе - возможности Министерства обороны РФ, если это потребуется, конечно, могут и должны быть задействованы. Основные резервы находятся пока в резерве, поэтому нужно иметь это в виду", - сообщил, выступая перед собравшимися чиновниками, президент.

Силы Минобороны уже эффективно показали себя в работе над ситуацией за границей, напомнил Путин. Действительно, ранее военные инфекционисты и гуманитарная помощь были направлены в Италию и США.

Кроме того, заключил Путин, Минобороны строит в регионах госпитали для больных коронавирусной инфекцией. Обещается, что такой уже 15 мая будет сдан в Пушкине.