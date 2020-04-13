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17:56

Активисты обратились в СК из-за трат ЦИК на агитацию за поправки в Конституцию

фото ЗакС политика Активисты обратились в СК из-за трат ЦИК на агитацию за поправки в Конституцию

Представители общественной кампании "Нет!" Юлия Галямина, Андрей Пивоваров и Илья Азар обратились в СК с требованием возбудить уголовное дело ввиду того, что ЦИК якобы тратит бюджетные средства на агитацию за внесение изменений в Конституцию, хотя в его полномочия входит лишь информирование граждан о предстоящем голосовании. 

Дело предлагается возбудить по статье о нецелевом расходовании бюджетных средств (285.1 УК РФ), поделился с "МБХ медиа" пресс-секретарь "Открытой России" Константин Фомин.

Он ещё раз подчеркнул, что в полномочия ЦИК и региональных избиркомов входит лишь информирование граждан о грядущем голосовании, но никак не агитация за их одобрение. При этом, некоторые материалы, заказанные и распространяемые Центризбиркомом, не только уведомляют граждан о предстоящем электоральном процессе, но также якобы побуждают их поддерживать предлагаемые коррективы - что и есть агитация.

Для наглядности Фомин привел сайт "Конституция2020", содержащий многочисленные гиперссылки и баннеры, ведущие на ресурс "Моя Конституция", который, в свою очередь, активно призывает проголосовать за поправки.

Более того, по заказу ЦИК были сняты видеоролики с участием таких актеров, как Сергей Безруков, Владимир Машков и другие, в которых они одобрительно отзываются о предлагаемых изменениях.

Наконец, подытожил Фомин, несмотря на то, что дата голосования официально передвинута из-за пандемии COVID-19, подготовительные к голосованию мероприятия продолжаются - например, в городах клеятся баннеры, которые могут побудить граждан сделать выбор в пользу внесения всех предложенных корректив.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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