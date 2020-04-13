La Repubblica: Россияне предлагают итальянцам за 200 евро поблагодарить РФ за "коронавирусную" помощь

Живущие в Италии россияне предлагают своим знакомым итальянцам 200 евро за виртуальную благодарность РФ за помощь в борьбе с коронавирусом, уведомляет местная газета La Repubblica.

Сообщение с обозначенным предложением рассылается в WhatsApp якобы от некоего "русского средства массовой информации". Трогательное видео с признательностью просят опубликовать на просторах Twitter, Faebook или Instagram. "Заказчикам" нужно не менее 15 жителей республики, готовых поделиться за обозначенную сумму хвалебными словами в адрес РФ.

Журналисты итальянской газеты связались с дамой, опубликовавшей у себя в TikTok российско-ориентированные благодарности: она рассказала, что её друг получил за такое видео 20 евро.

"Понятно, что России не нужно признание этой формы. Каждый день мы получаем сотни звонков, писем и комментариев со словами искренней благодарности от простых граждан, руководителей городов и регионов, политиков, предпринимателей", - отчитались в российском дипведомстве, назвав предложения о благодарности за деньги "провокацией мошенников".

Напомним, в конце марта РФ направила в Италию девять самолетов Ил-76 с гуманитарной помощью итальянцам. На борту присутствовали также известные военные инфекционисты. В свою очередь местное издание La Stampa, ссылаясь на источники, заявляло, что 80% поставок оказались "абсолютно бесполезны или малополезны".