Главреда "Медиазоны" вызвали в РКН из-за новости про "Артподготовку"

Роскомнадзор решил привлечь к административной ответственности главного редактора издания "Медиазоны" Сергея Смирнова за неуказание в одной из новостей ресурса пометки, что движение "Артподготовка" является запрещенной в РФ экстремистской организацией, рассказал адвокат "Агоры" Леонид Соловьев.

Протокол может быть составлен по ч. 2 ст. 13.15 КоАП (Злоупотребление свободой массовой информации), максимальная санкция по которому предусматривает штраф до 50 тысяч рублей.

"Это за то, что не указали запретность „Артподготовки". Будем сейчас прорабатывать позицию и сходим, посмотрим. Это вызов в госорганы, прямого указания от властей или правительства на запрет на такие вызовы [во время режима изоляции] нет", - пояснил Соловьев.

"Артподготовка" была признана экстремистской в октябре 2017 года. Лидер движения Вячеслав Мальцев покинул Россию из-за обвинений в публичных призывах к экстремизму и организации террористического сообщества.