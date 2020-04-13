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18:59

В ТРЦ "Галерея" отказались снижать арендную плату для владельцев магазинов

фото ЗакС политика В ТРЦ "Галерея" отказались снижать арендную плату для владельцев магазинов

Руководство ТРЦ "Галерея" не пошло навстречу предпринимателям, снимающим торговые точки в здании, и не стало снижать ежемесячную плату за аренду помещений и рассматривать вариант арендных каникул, несмотря на то, что апрель вынужденно стал целиком нерабочим месяцем. Об этом пишет РБК, ссылаясь на источники в фуд-холле Eat Market, который базируется в стенах ТРЦ.

"Ходят слухи, что "Галерея" заняла супержесткую позицию в плане аренды, вплоть до отказа считать закрытие торгового комплекса из-за эпидемии форс-мажором", - рассказали изданию.

Позиция арендодателей, по мнению представителей предприятия, не идеальна: с одной стороны, "Галерея" заявляет о своей неподвластности правительственным решениям, связанным с самоизоляцией: жизнедеятельность торгового центра не приостанавливается. С другой стороны, компанию Eat Market не пускают в арендованное помещение и не позволяют вести коммерческую деятельность. Привлеченные фуд-холлом юристы допускают, что конфликт может продолжиться в судебном порядке.

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