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19:52

Макаров потерял лидерство в медиарейтинге глав Заксобраний за март

фото ЗакС политика Макаров потерял лидерство в медиарейтинге глав Заксобраний за март

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, обогнавший всех коллег из других регионов в феврале по цитируемости и упоминаемости в российских СМИ, по итогам марта опустился на второе место. В новой таблице "Медиалогии" его потеснил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Тройку "призеров" замкнул руководитель крымского ЗакСа Владимир Константинов.

В числе самых примечательных событий с участием лидера петербургских единороссов составители рейтинга называют выступление Макарова, посвященное законопроекту о поправках в Конституцию, в ходе которого он хвалил новые поправки о боге, государствообразующей роли русского языка и защите традиционных семейных ценностей.

Кроме того, высокое место в таблице спикеру обеспечило публичное обсуждение законодательной инициативы о запрете на продажу детям емкостей с бытовым газом. По мнению единороссов, такая мера поможет побороть раннюю токсикоманию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
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