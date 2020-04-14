Правоохранители пришли с обыском к администратору паблика "Омбудсмен полиции"

Администратор паблика "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов известил о том, что к нему домой ломятся правоохранители.

"У меня в квартире обыск, ломают дверь", - написал он в своем Telegram-канале, попросив всех увидевших сообщение вызвать к нему адвокатов.

На помощь откликнулся, в том числе, координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, делится "МБХ медиа". Он сообщил, что следственные мероприятия связаны с делом о распространении недостоверной информации (ст. 207.1 УК РФ).

"Адвокат „Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин присутствует в квартире Воронцова при проведении обыска. Он проводится в рамках возбуждённого ГСУ СК по Санкт-Петербургу уголовного дела по статье 207.1 УК о распространении ложной информации", - рассказал Прянишников, добавив, что на данный момент обыск уже завершился.