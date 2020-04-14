Петербургским арестантам разрешат общаться с посетителями по видеосвязи

УФСИН оснастила петербургские и областные исправительные учреждения системами видеосвязи, благодаря которым посетители, желающие пообщаться с арестантами, смогут это сделать, информирует ТАСС.

Помимо взрослых колоний, обозначенная опция появилась в Колпинской воспитательной колонии, где содержатся несовершеннолетние правонарушители.

Дистанционные переговоры предоставляются по заявлению как арестанта, так и его родственников: общение официально будет доступно лишь с разрешения руководства колонии. Отмечается, что для связи с заключенным надо будет установить специальное приложение на смартфон: ограничений на количество звонков нет, однако беседовать можно будет лишь по 15 минут.

Напомним, с 16 марта ФСИН закрыла для посещения все исправительные заведения; запрещены также любые передачи.