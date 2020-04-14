В РФ выявлено 2774 новых случаев заражения COVID-19: заболевших - более 21 тысячи человек

За последние сутки в РФ количество заболевших новой коронавирусной инфекцией увеличилось на 2774 человека, уведомляет оперативный штаб. На текущий момент инфицированы 21 102 россиянина.

Указывается, что проведено уже более 1,4 млн тестов на COVID-19. 170 человек стали жертвами заболевания, излечились 1694.

Традиционно, наибольшее количество выявленных случаев в Москве и области: там в больницах с инфекцией лежат 13 002 и 2315 граждан соответственно.

По Северо-Западу в Петербурге - 121 новый заболевший (всего - 799), в республике Коми - плюс 97 человек (305), в Ленинградской области - плюс 35 человек (190), Вологодская область - +7 человек, Калининградская область - +5 человек, Архангельская область - +1 инфицированный.

Всего в мире COVID-19 выявлен у более 1,9 млн граждан, количество смертей превысило 119 тысяч.