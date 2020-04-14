ГИК приступил к созданию еще 24 новых ТИКов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия приступила к созданию еще 24 новых территориальных избиркомов. Соответствующее решение принято на заседании 14 апреля.

По словам члена ГИК Аллы Егоровой, речь идет о формировании комиссия №№ 34-40, 44-53, 56-58, 60-63. Их полномочия будут действовать с 2020 года по 2025 год, сообщила Егорова. Она добавила, что в каждом ТИК будет по 13 членов. Прием предложений от желающих войти в новые комиссии начинается со дня официального опубликования решения и длится 35 дней, заявила член ГИК.

Напомним, ранее Горизбирком объявил набор в 10 новых ТИКов. Заявления ГИК принимает до 15 апреля. Всего Санкт-Петербургская избирательная комиссия решила создать в городе 34 новых ТИКа.