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11:05

"Пропавший" фигурант "московского дела" Суровцев нашелся на этапе в новый изолятор

фото ЗакС политика "Пропавший" фигурант "московского дела" Суровцев нашелся на этапе в новый изолятор

Фигурант "московского дела" Сергей Суровцев, которого накануне потеряла мать, обнаружился на этапе в новый изолятор - СИЗО №2 Тверской области, уведомляет "ОВД-Инфо". Отмечается, что данная информация пока официально не подтверждена ФСИН.

В свою очередь член ОНК Москвы Ева Меркачева подтверждает, что Суровцев убыл из столичного СИЗО.

На 20 апреля у арестанта назначена апелляция.

Напомним, в тюрьму Суровцев попал за то, что во время одного из прошлогодних несанкционированных митингов за честные выборы в Мосгордуму, пребывая на Тверской улице, схватил металлическое ограждение и ударил им росгвардейца Александра Островерхова по пальцам рук, после чего попытался заблокировать ему дорогу.

Суровцеву инкриминировали правонарушение по ст. 318 УК РФ (Применение насилия к представителю власти).

Ранее другого фигуранта "московского дела" Никиту Чирцова освободили в зале суда, превентивно снизив срок его заключения.

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