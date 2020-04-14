Сотрудников отдела по борьбе с наркотиками в Калининграде заподозрили в подбросе наркотиков

В Калининграде в отношении сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков Западного линейного управления МВД РФ на транспорте возбуждено уголовное дело из-за подброшенных местному жителю наркотиков, сообщает "Зона права" в Telegram-канале.

По версии следствия, в январе 2020 года подозреваемые обратились к гражданскому знакомому, чтобы найти человека, которому можно было бы подбросить наркотики. Так, полагают следователи, они собирались улучшить свои показатели по службе. В итоге, указано в материалах дела, 23 января оперативники подбросили 22-летнему мужчине более грамма амфетамина, затем задержали и возбудили в отношении него дело по ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков).

Теперь в отношении оперативников возбуждено дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотиков, совершенный группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Гражданский сообщник оперативников проходит по ст. 228.1 УК РФ.

Обновлено 13:00 В Западном линейном управлении МВД на транспорте уточнили, что назначена служебная проверка. По словам представителей органов, если вина оперативников будет доказана, их уволят из органов "по дискредитирующим основаниям", и они понесут наказание в соответствии с нормами законодательства.