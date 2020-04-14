Минстрой просит признать ЖКХ отраслью, пострадавшей из-за коронавируса

Министерство строительства просит правительство включить жилищно-коммунальное хозяйство в перечень отраслей, наиболее сильно пострадавших от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы Минстроя Владимира Якушева, на управляющие компании легла большая нагрузка: уборки проводятся чаще, помещения дезинфицируются, нужно дополнительно разъяснять требования к поведению в местах общего пользования и расчет за услуги ЖКХ. При этом, напомнил Якушев, службам требуется еще и подготовиться к следующему отопительному сезону и успеть выполнить все в сроки.

Замглавы Минстроя Максим Егоров добавил, что не менее важно, чем обеспечить нужные условия жильцам домов, сохранить здоровье сотрудников управляющих компаний. В том числе – обеспечить их средствами индивидуальной защиты, санитарной обработки и дезинфекторами.

6 апреля кабмин утвердил перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса. Среди вошедших в список – авиаперевозки, культура и досуг, физкультура и спорт, гостиничный бизнес, общепит и так далее.

На 14 апреля в России известно о 21 102 случаях заражения коронавирусом.