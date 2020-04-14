"Левада-центр": Россияне охладели к Путину

Граждане России "оскудели" в своем благостном отношении к президенту Владимиру Путину, следует из данных последнего соцопроса "Левада-центра", которым делятся "Ведомости".

Если в 2017 году к главе государства пылали восхищением 43% опрошенных, то сейчас этот показатель снизился до отметки 29%. В то же время выросли и отрицательные оценки: с антипатией к Путину относятся 13% респондентов. Нейтралитета придерживается 61%.

Уменьшилась доля тех, кто считает Путина опытным стратегом (с 49% до 42%). Аналогичная динамика наблюдается и в случае с теми, кто уверен, что президент "настоящий лидер" - с 17% до 13%.

Примечательно, но процент граждан, хвалящих российского главу за успешную внешнюю политику, упал рекордно низко с 2013 года - с 22% до 12%.

Ещё 38% респонденты полагают, что Путину важны не интересы жителей РФ, а своего ближайшего круга - олигархов и крупных бизнесменов. Другие 37% заявили о том, что он слишком отстаивает права силовиков.

Опрос проводился с 19 по 25 марта, в нем поучаствовали более 1600 человек.