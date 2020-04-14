18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:06

Министр здравоохранения заявил в полицию на "Альянс врачей"

фото ЗакС политика Министр здравоохранения заявил в полицию на "Альянс врачей"

Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить выложенный на YouTube ролик "Альянса врачей" о нехватке средств индивидуальной защиты у врачей, работающих с коронавирусными больными. 

Столичное МВД уже вызвало на опрос главу объединения Анастасию Васильеву.

В ролике, опубликованном в различных соцсетях, Васильева объявила о начале общественной кампании.

"Мы поедем по всей России, чтобы инспектировать медицинские учреждения и привозить средства защиты медикам туда, где государство не может обеспечить их", - заявила женщина, которая сама является медиком.

Добавим, несколько часов назад "Альянс врачей" отчитался в Twitter о проделанной работе: "За прошлую неделю мы обеспечили средствами защиты 3 больницы: 1 в Москве и 2 в области. В сумме эти СИЗ стоили 622,5 тысячи рублей. За 2 недели потрачено около 1 млн. На данный момент вы пожертвовали нам около 5 млн. Спасибо, что помогаете".

Ранее Васильеву и других членов "Альянса врачей" задержали в Новгородской области якобы за нарушение режима самоизоляции: общественники везли гуманитарную помощь врачам больницы в Окуловке. Правоохранители более 12 часов продержали Васильеву в отделе полиции, после чего оштрафовали на 1600 рублей за неповиновение представителям власти.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:36 Производители товаров предложили "реанимировать" идею о выдаче продуктовых карточек людям

18:26 Петербургский бизнес хотят временно освободить от необходимости оплачивать аренду

17:56 Думские эсеры решили отдать свои апрельские зарплаты медикам

17:30 ГАЗ Дерипаски оштрафовали на 250 тысяч рублей за "опасные" очереди на завод

17:08 Муниципалы "Сосновой поляны" попросили Макарова разрешить проводить закупки без конкурса

16:31 Неподготовленные к "нашествию" COVID-19 врачи новгородской больницы просят о помощи

15:53 Путин: Требуются экстраординарные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией

14:46 Производители дезинфекторов и масок в Петербурге получают микрозаймы под 1% годовых

14:36 Горсуд не стал рассматривать иск координатора "Весны" о запрете Смольного посещать парки

14:00 Адвокат обжаловал в Сестрорецком горсуде прецедентное дело о "коронавирусном" фейке


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
19:00 Количество привлекаемых к ответственности за пытки силовиков за 10 лет сократилось в 2,5 раза

18:36 Производители товаров предложили "реанимировать" идею о выдаче продуктовых карточек людям

18:26 Петербургский бизнес хотят временно освободить от необходимости оплачивать аренду

17:59 Дом Альбрехта на Большой Морской улице признали памятником культуры

17:56 Думские эсеры решили отдать свои апрельские зарплаты медикам

17:30 ГАЗ Дерипаски оштрафовали на 250 тысяч рублей за "опасные" очереди на завод

17:25 Госдума решила перенести дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

17:08 Муниципал: Муниципалы "Сосновой поляны" попросили Макарова разрешить проводить закупки без конкурса

16:58 Комблаг продлил сроки общественного обсуждения территориальной схемы по обращению с ТКО

16:37 Муниципал: Настольные игры, экскурсии по тюрьмам и другие закупки в разгар пандемии

16:31 Неподготовленные к "нашествию" COVID-19 врачи новгородской больницы просят о помощи

15:53 Путин: Требуются экстраординарные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией

15:20 Госдума одобрила отмену комиссий банков с платежей ЖКХ

14:56 Апелляцию Шестуна на перевод под домашний арест отклонили, продлив срок содержания в СИЗО до июня

14:46 Муниципал: ГИК не принял решение по отказу ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты экс-кандидатам

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru