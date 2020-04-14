В Петербурге собрали более 5 тысяч планшетов для школьников и студентов

Общественные организации и граждане Петербурга передали более 5 тысяч планшетов для школьников и студентов для дистанционного обучения, сообщили в Смольном.

По словам главы комитета по образованию, за несколько дней в комитет позвонили более 200 горожан, заявивших, что они готовы помочь семьям, у которых нет компьютеров для дистанционного обучения. Помогли с техникой также крупные компании, организации и общественные объединения.

"Совместными усилиями нам удалось обеспечить техникой уже тысячи детей, которые теперь имеют возможность учиться с использованием современных дистанционных технологий", - сказала Воробьева.

Кроме того, операторы мобильной связи "Билайн" и "Теле2" предоставили 4 тысячи сим-карт для доступа учеников в интернет. Сбор техники продолжается.

Ранее поделиться со школьниками техникой призвал губернатор Петербурга Александр Беглов. Тогда он заявил, что в ноутбуках и планшетах для дистанционного обучения нуждаются почти 17 тысяч школьников.

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