18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

14:00

Адвокат обжаловал в Сестрорецком горсуде прецедентное дело о "коронавирусном" фейке

фото ЗакС политика Адвокат обжаловал в Сестрорецком горсуде прецедентное дело о "коронавирусном" фейке

Адвокат "Правозащиты Открытки" Павел Ясман обратился в Сестрорецкий городской суд с жалобой на постановление о возбуждении первого в России уголовного дела о распространении недостоверной информации о COVID-19 (ст. 207.1 УК).

"Решение о возбуждении уголовного дела принято преждевременно, в постановлении о возбуждении уголовного дела не дан анализ наличия объективной и субъективной сторон преступления, а именно не проведена проверка распространённой информации на предмет её ложности, а соответственно отсутствует умысел предполагаемых распространителей на опубликование заведомо ложной информации", - отмечается в поданной в суд жалобе, текст которой приводит "МБХ медиа".

Напомним, в рамках обозначенного разбирательства проходят жители Петербурга Анна Шушпанова и Андрей Романов. Их уже вызвали в допрос в Следком.

Девушка стала фигуранткой первого дела по ст. 207.1 УК РФ после того, как разместила в одном из пабликов "ВКонтакте" новость о том, что в Сестрорецке появился первый больной коронавирусной инфекцией. Шушпанова заявила, что опубликовала информацию, предоставленную Романовым.

Согласно новому закону, подписанному Владимиром Путиным, за распространение фейков о COVID-19 нарушителю грозит штраф до 700 тысяч рублей, обязательные работы либо до трех лет лишения свободы.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

18:36 Производители товаров предложили "реанимировать" идею о выдаче продуктовых карточек людям

18:26 Петербургский бизнес хотят временно освободить от необходимости оплачивать аренду

17:56 Думские эсеры решили отдать свои апрельские зарплаты медикам

17:30 ГАЗ Дерипаски оштрафовали на 250 тысяч рублей за "опасные" очереди на завод

17:08 Муниципалы "Сосновой поляны" попросили Макарова разрешить проводить закупки без конкурса

16:31 Неподготовленные к "нашествию" COVID-19 врачи новгородской больницы просят о помощи

15:53 Путин: Требуются экстраординарные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией

14:46 Производители дезинфекторов и масок в Петербурге получают микрозаймы под 1% годовых

14:36 Горсуд не стал рассматривать иск координатора "Весны" о запрете Смольного посещать парки

13:06 Министр здравоохранения заявил в полицию на "Альянс врачей"


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
19:00 Количество привлекаемых к ответственности за пытки силовиков за 10 лет сократилось в 2,5 раза

18:36 Производители товаров предложили "реанимировать" идею о выдаче продуктовых карточек людям

18:26 Петербургский бизнес хотят временно освободить от необходимости оплачивать аренду

17:59 Дом Альбрехта на Большой Морской улице признали памятником культуры

17:56 Думские эсеры решили отдать свои апрельские зарплаты медикам

17:30 ГАЗ Дерипаски оштрафовали на 250 тысяч рублей за "опасные" очереди на завод

17:25 Госдума решила перенести дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября

17:08 Муниципал: Муниципалы "Сосновой поляны" попросили Макарова разрешить проводить закупки без конкурса

16:58 Комблаг продлил сроки общественного обсуждения территориальной схемы по обращению с ТКО

16:37 Муниципал: Настольные игры, экскурсии по тюрьмам и другие закупки в разгар пандемии

16:31 Неподготовленные к "нашествию" COVID-19 врачи новгородской больницы просят о помощи

15:53 Путин: Требуются экстраординарные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией

15:20 Госдума одобрила отмену комиссий банков с платежей ЖКХ

14:56 Апелляцию Шестуна на перевод под домашний арест отклонили, продлив срок содержания в СИЗО до июня

14:46 Муниципал: ГИК не принял решение по отказу ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты экс-кандидатам

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru