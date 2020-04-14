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15:20

Госдума одобрила отмену комиссий банков с платежей ЖКХ

фото ЗакС политика Госдума одобрила отмену комиссий банков с платежей ЖКХ

Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на взимание банковской комиссии с коммунальных и обязательных платежей, передает ТАСС.

Поправки вносятся в ст. 155 Жилищного кодекса. Согласно им, в кодексе появится положение о том, что "комиссия за перечисление платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней, неустоек, штрафов за неполное или несвоевременное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги, не взимается". Параллельно поправки будут внесены в закон о банках и банковской деятельности, в закон о почтовой связи, а также в закон о национальной платежной системе.

Авторы инициативы – спикер Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Александр Жуков, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и другие. Володин сообщал, что граждане неоднократно обращались к депутатам с просьбой отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ, и что президент Владимир Путин это решение поддержал.


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