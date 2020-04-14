Путин: Требуются экстраординарные меры для борьбы с коронавирусной инфекцией

Президент Владимир Путин на саммите Евразийского Экономического союза заявил о необходимости экстраординарных мер для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, передает РБК.

Путин заметил, что из-за инфекции система здравоохранения уже испытывает большую нагрузку. "Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции", - сказал он.

Пандемия негативно повлияла на все стороны жизни, в том числе на экономику и социальную сферу, добавл Путин. По его словам, государствам ЕАЭС следует тесно сотрудничать, чтобы справиться с болезнью и минимизировать ее последствия.

Вместе с тем Путин сообщил, что Россия активно работает над созданием вакцины от коронавируса, и эта работа "продвигается хорошо". "Надеюсь, что мы в ближайшее время сможем с вами поделиться полученными результатами", - добавил Путин.

Среди экономических мер, принятых ЕАЭС в условиях пандемии, Путин упомянул создание зеленого коридора для импорта в страны союза социально значимых товаров, в том числе продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, и открытие координационного совета Евразийской экономической комиссии по борьбе с болезнью. Этот совет оценивает потребности и возможности государств-членов по поставкам критически важных товаров.

Пандемия коронавирусной инфекции в мире длится уже несколько месяцев. Число заболевших по всей планете приблизилось к 2 млн человек, больше всего заболевших в США – 582,5 тысячи. В России на 14 апреля зафиксировано 21,1 тысяч случаев заболевания.