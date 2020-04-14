Неподготовленные к "нашествию" COVID-19 врачи новгородской больницы просят о помощи

Врачи центральной районной больницы города Старая Русса, расположенного в Новгородской области, просят местных жителей помочь им закупить средства индивидуальной защиты (СИЗ) для персонала: медики оказались не готовы встретить "во всеоружии" пандемию COVID-19, поделился с "МБХ медиа" член "Альянса врачей" Юрия Бойко, трудящийся в фельдшерско-акушерском пункте деревни Ивановское при ЦРБ.

"Врачи Старорусской ЦРБ не были готовы к коронавирусу - отсутствовали СИЗ, поэтому это привело к установлению режима карантина в отношении 16 сотрудников медучреждения. Мы неоднократно обращались к нашему руководству, чтобы нас обеспечили СИЗ при работе с пациентами, у которых диагностирован COVID-19. Но наше руководство пока либо отрицает наличие в Старой Руссе коронавируса, либо утверждает, что СИЗ у нас есть. Под ними оно понимает марлевые маски, которые заставляет шить медперсонал больницы", - утверждает Бойко.

В больнице, отметил медик, работает порядка 800 человек. Врачи собирают средства на покупку респираторных масок FFP2, защитных очков и спецкостюмов.

Добавим также, ранее сегодня стало известно о том, что глава Минздрава Михаил Мурашко лично пожаловался полиции на видеоролик "Альянса врачей", в котором говорится об отсутствии СИЗ у российских медиков.

Ранее главу "Альянса врачей" Васильеву и других членов коалиции задержали в Новгородской области якобы за нарушение режима самоизоляции: общественники везли гуманитарную помощь врачам больницы в Окуловке. Правоохранители более 12 часов продержали Васильеву в отделе полиции, после чего оштрафовали на 1600 рублей за неповиновение представителям власти.