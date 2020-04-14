Комблаг продлил сроки общественного обсуждения территориальной схемы по обращению с ТКО

Комитет по благоустройству уведомил общественность о продлении до 29 мая сроков обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами, информирует пресс-служба Смольного.

Данное решение обосновано указом президента о продлении до 30 апреля нерабочего периода, обусловленного стремительным распространением коронавирусной инфекции.

Предложения и замечания по схеме можно направить в комблаг до 15 мая.

Сама схема в доработанном виде размещена на сайте комитета.

Напомним, последний раз профильная комиссия по экологической защите населения ЗакСа обсудила проект территориальной схемы обращения с отходами ещё в январе. На ней присутствовали представители бизнеса, общественных организаций и чиновники Смольного. Во время дискуссии выяснилось, что комитет по градостроительству и архитектуре не получил проект схемы заранее, поэтому его члены решили внести свои коррективы в перечень участков, на которых могут быть построены новые мусорные предприятия. ЗАКС.Ру рассказывал о том, как прошла дискуссия.