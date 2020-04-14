Муниципалы "Сосновой поляны" попросили Макарова разрешить проводить закупки без конкурса

Местный совет муниципального образования "Сосновая поляна" направил письмо спикеру Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Макарова, в котором предложил меры поддержки органов местного самоуправления в условиях коронавируса. Документ опубликовал в своей группе "ВКонтакте" мундеп от КПРФ Дмитрий Бойко.

В частности, депутаты попросили спикера ЗакСа разрешить в 2020 году проводить закупки у единственного поставщика любых товаров, работ, услуг на сумму не больше 1 млн рублей. Распространение коронавирусной инфекции, по их словам, необходимо отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, а закупки нужны в том числе для предупреждения чрезвычайной ситуации.

Заключать муниципальные контракты без конкурсов в случае обстоятельств непреодолимой силы позволяет федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товара.

Депутат Бойко рассказал ЗАКС.Ру, что обращение к спикеру Заксобрания - совместное решение муниципального совета и местной администрации.

- Мы считаем, что вся работа должна осуществляться в соответствии с законодательством. У нас на территории находится 71 спортивная и детская площадка. У нас не хватает ресурсов для того, чтобы их обработать один раз в день, - отметил Бойко.

Также муниципалы попросили Макаров обратиться к губернатору Александру Беглову с законодательной инициативой, наделяющей их правом оказывать натуральную помощь жителям в период чрезвычайных ситуаций и наделить муниципальные образования возможностью финансовой поддержки волонтеров.

По словам Бойко, депутаты и сейчас поддерживают самоизолировавшихся пенсионеров продуктовыми наборами, однако хотят, чтобы это право было урегулировано законодательно.

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