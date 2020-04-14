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17:08

Муниципалы "Сосновой поляны" попросили Макарова разрешить проводить закупки без конкурса

фото ЗакС политика Муниципалы "Сосновой поляны" попросили Макарова разрешить проводить закупки без конкурса

Местный совет муниципального образования "Сосновая поляна" направил письмо спикеру Законодательного собрания Петербурга Вячеславу Макарова, в котором предложил меры поддержки органов местного самоуправления в условиях коронавируса. Документ опубликовал в своей группе "ВКонтакте" мундеп от КПРФ Дмитрий Бойко.

В частности, депутаты попросили спикера ЗакСа разрешить в 2020 году проводить закупки у единственного поставщика любых товаров, работ, услуг на сумму не больше 1 млн рублей. Распространение коронавирусной инфекции, по их словам, необходимо отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, а закупки нужны в том числе для предупреждения чрезвычайной ситуации.

Заключать муниципальные контракты без конкурсов в случае обстоятельств непреодолимой силы позволяет федеральный закон о контрактной системе в сфере закупок товара.

Депутат Бойко рассказал ЗАКС.Ру, что обращение к спикеру Заксобрания - совместное решение муниципального совета и местной администрации.

- Мы считаем, что вся работа должна осуществляться в соответствии с законодательством. У нас на территории находится 71 спортивная и детская площадка. У нас не хватает ресурсов для того, чтобы их обработать один раз в день, - отметил Бойко.

Также муниципалы попросили Макаров обратиться к губернатору Александру Беглову с законодательной инициативой, наделяющей их правом оказывать натуральную помощь жителям в период чрезвычайных ситуаций и наделить муниципальные образования возможностью финансовой поддержки волонтеров. 

По словам Бойко, депутаты и сейчас поддерживают самоизолировавшихся пенсионеров продуктовыми наборами, однако хотят, чтобы это право было урегулировано законодательно.


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