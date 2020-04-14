Думские эсеры решили отдать свои апрельские зарплаты медикам

Представители думской фракции "Справедливая Россия" единогласно решили пожертвовать свои апрельские зарплаты в фонд помощи врачам, борющимся с COVID-19, сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Он напомнил, что ранее эсеры вынесли аналогичное предложение на рассмотрение совета Госдумы.

"Коллеги-депутаты поддержали идею. Сейчас мы определяемся, куда перечислить эти деньги, чтобы они как можно скорее дошли до врачей и медицинских работников", - пояснил Миронов, не уточнив организацию, в которую будут переведены деньги.

Добавим, деятельность независимой благотворительной коалиции "Альянс врачей", занимающейся сбором средств на покупку средств индивидуальной защиты для нуждающихся врачей, не устраивает официальные госорганы - даже сам министр здравоохранения Михаил Мурашко сегодня попросил МВД проверить видео, в котором говорится о целях движения.