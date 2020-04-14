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17:59

Дом Альбрехта на Большой Морской улице признали памятником культуры

фото ЗакС политика Дом Альбрехта на Большой Морской улице признали памятником культуры

Дом Альбрехта на Большой Морской улице включен в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения, сообщили в Смольном.

Здание менялось на протяжении двухсот лет, изменение архитектурного облика проследила историко-культурная экспертиза. Основная двухэтажная часть здания построена в 1742 году, третий этаж надстроили спустя 20-30 лет.

В 1831 году к третьему этажу был пристроен деревянный полукруглый эркер, а в 1868-1869 годах был полностью переделан лицевой фасад. Тогда окна первого и второго этажей объединили в витринные. В 1931 году были надстроены два последних этажа.

Сегодня дом Альбрехта – это административное здание. В нем расположены турагентство, творческая галерея, антикафе и другие объекты.

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