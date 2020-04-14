Петербургский бизнес хотят временно освободить от необходимости оплачивать аренду

Губернатор Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Заксобрания законопроект об освобождении малого и среднего бизнеса в городе от внесения арендной платы до конца июня, сообщается на сайте ЗакСа.

Это предложение связано с действиями ограничительных мер, введеных для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге. Пока в городе закрыты практически все предприятия, кроме магазинов, аптек и некоторых других жизненно важных объектов.

Законопроект предусматривает освобождение субъектов малого и среднего бизнеса от необходимости оплачивать аренду земельных участков, объектов нежилого фонда, размещение нестанционарных торговых объектов на три месяца, до конца июня.

Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что ЗакС рассмотрит этот законопроект "в первоочередном порядке". "Важно, чтобы компании, приостановившие свою деятельность по решению властей, смогли сохранить сотрудников и после выхода из режима повышенной готовности начать нормально работать", - заявил он.

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