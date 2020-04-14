Производители товаров предложили "реанимировать" идею о выдаче продуктовых карточек людям

Главы общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов товаров выступили с предложением возобновить в ближайшее время работу Минпромторга по реализации программы выдачи продовольственных карточек малообеспеченным семьям: задача, уверены они, как никогда актуальна ввиду пандемии коронавируса - многие граждане остались без средств к существованию из-за потери работы, пишет "Интерфакс".

Авторы обращения отметили, что если государство будет оплачивать необходимые товары для обозначенной категории населения, то это поддержит не только их, но и заводы, выпускающие продукцию: автоматически повысится потребность в них, а также сохранятся рабочие места.

Кроме того, предлагается обеспечить точки общепита государственными и муниципальными заказами для нуждающихся. При этом обязательным условием должно быть госрегулирование цен, ввиду того, что данная сфера может создать выгодные условия для появления теневого рынка.

Напомним, Минпромторг приостановил работу над программой введения продовольственных карточек для нуждающихся в декабре 2018 года, сославшись на отсутствие бюджетных средств.

Саму стратегию продовольственной помощи Минпромторг разработал ещё осенью 2015 года и на советскую модель она отнюдь не похожа. Напротив, она предполагает начисление малоимущим гражданам на банковские карты "Мир" эквивалентов денежных средств (баллов или бонусов) для покупки продуктов российского производства - овощей, фруктов, мясной и молочной продукции, птицы, рыбы, а также семян и саженцев. Таким образом планируется адресно поддержать действительно нуждающихся — их списки будут формировать в регионах.