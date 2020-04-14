Количество привлекаемых к ответственности за пытки силовиков за 10 лет сократилось в 2,5 раза

В 2019 году всего лишь 641 работник силовых структур России был привлечен к уголовной ответственности за превышение должностных полномочий с применением насилия или специальных средств (п "а" и "б" ч. 3 ст. 286 УК РФ), информирует "Зона права", ссылаясь на полученные из судебного департамента при ВС РФ данные. Чаще всего уличенные в пытках либо побоях правоохранители отделываются "условкой", либо штрафами.

Журналисты подсчитали, что количество привлекаемых за издевательства над гражданами силовиков ежегодно скоращается: если в 2017 году таковых было 867 человек, то уже в 2018-м - 772. Как отметил сотрудничающий с "Зоной права" адвокат Максим Никонов, "с 2009 года количество привлеченных к ответственности по части 3 статьи 286 УК РФ сократилось почти в 2,5 раза".

"Между тем, при назначении наказания сохраняются прежние тенденции. В 2019 году почти в половине случаев должностных лиц осудили на условное лишение свободы, ещё треть случаев - это приговоры со штрафом (несмотря на то, что ч. 3 ст. 286 УК РФ относится к категории тяжких преступлений). В остальных случаях назначалось реальное лишение свободы", - утверждает Никонов.

Резюмируя рассуждение, адвокат отметил, что если ранее доля оправдательных приговоров по подобного рода делам составляла 4%, то на сегодняший день заметно прослеживается тенденция на их увеличение - 4,7%: например, в 2009 году оправданных силовиков было 69 человек на 1771 осужденного, а в 2019-м - 31 оправдан на 626 "наказанных".