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14 апреля, 19:53

Родственники фигурантов дела "Нового величия" просят перенести заседание суда

фото ЗакС политика Родственники фигурантов дела "Нового величия" просят перенести заседание суда

Родственники фигурантов дела "Нового величия" направили письмо председателю Люблинского суда Москвы с требованием перенести судебное заседание, назначенное на 16 апреля, в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, передает "МБХ медиа".

Авторы письма сослались на постановление Верховного суда от 8 апреля, в котором судам предписано до конца месяца рассматривать дела только безотлагательного характера. Также они обратили внимание на то, что в Москве введен режим самоизоляции, и что при проведении заседания будет невозможно установить нужную дистанцию в 1,5 метра между участниками процесса. Если же председатель суда решит отказать в переносе заседания, то обратившиеся просят обеспечить общедоступную трансляцию в интернете.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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