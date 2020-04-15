Опрос показал готовность россиян перейти на шестидневку после снятия всех ограничений

После того, как будут сняты все коронавирусные ограничения, россияне готовы работать по шесть дней в неделю вместо привычных пяти, выяснили специалисты сервиса Superjob. Постфактум проведенного опроса выяснилось, что многие граждане ради работы готовы также пренебречь майскими выходными и январскими каникулами.

О способности трудиться шесть дней в неделю заявили 52% респондентов, обратного мнения придерживаются 36% опрошенных. Утвердительный ответ чаще давали молодые люди до 25 лет - 65%.

Кроме того, забыть о привычной пятидневке согласны также граждане старше 45 лет - 57%.

Примечательно, но чаще остальных на шестидневку соглашались люди, имеющие зарплату более 50 тысяч рублей, причем, чем выше доход - тем больше желания.

64% опрошенных известили о готовности отказаться от праздничных каникул в мае и январе, но при условии, что 1 и 9 мая, а также 1 и 7 января все равно будут выходными. Противоположное мнение высказали 25%.

В исследовании, проведенном с 6 по 13 апреля, поучаствовали 1600 россиян.