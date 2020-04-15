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10:03

Опрос показал готовность россиян перейти на шестидневку после снятия всех ограничений

фото ЗакС политика Опрос показал готовность россиян перейти на шестидневку после снятия всех ограничений

После того, как будут сняты все коронавирусные ограничения, россияне готовы работать по шесть дней в неделю вместо привычных пяти, выяснили специалисты сервиса Superjob. Постфактум проведенного опроса выяснилось, что многие граждане ради работы готовы также пренебречь майскими выходными и январскими каникулами.

О способности трудиться шесть дней в неделю заявили 52% респондентов, обратного мнения придерживаются 36% опрошенных. Утвердительный ответ чаще давали молодые люди до 25 лет - 65%.

Кроме того, забыть о привычной пятидневке согласны также граждане старше 45 лет - 57%.

Примечательно, но чаще остальных на шестидневку соглашались люди, имеющие зарплату более 50 тысяч рублей, причем, чем выше доход - тем больше желания.

64% опрошенных известили о готовности отказаться от праздничных каникул в мае и январе, но при условии, что 1 и 9 мая, а также 1 и 7 января все равно будут выходными. Противоположное мнение высказали 25%.

В исследовании, проведенном с 6 по 13 апреля, поучаствовали 1600 россиян.

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