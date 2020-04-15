18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:33

Юрист подал в суд на главу Красноярского края, протестуя против режима самоизоляции

фото ЗакС политика Юрист подал в суд на главу Красноярского края, протестуя против режима самоизоляции

Норильский юрист Александр Свечканев обратился в суд с иском против губернатора Красноярского края Александра Усса, выдвинув требование признать нелегитимным указ об обязательно самоизоляции граждан, извещает "Сибирь. МБХ медиа".

"Нарушены конституционные права граждан. Отсутствует режим карантина, ЧП, ЧС, при введении которых у власти было бы право ограничивать конституционные права. Людей, по сути, посадили на домашний арест без суда и следствия. На домашний арест садят только преступников. Какое правонарушение совершили жители края? И это мало кто осознает", - полагает Свечканев.

Юрист уверен, что своим указом Усс не только превысил должностные полномочия, но и нарушил такие конституционные положения, как право на неприкосновенность частной жизни, на свободное передвижение, а также право на единство экономического пространства, свободное перемещение товаров и услуг.

При этом Свечканев не выступает против карантинных мер для лиц, вернувшихся из-за рубежа.

Добавим, за число заразившихся коронавирусом россиян достигло почти 25 тысяч человек. В Красноярском крае выявлено 142 случая заболевания.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:20 Путин объявил о выделении денег малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат

15:57 В Псковской области распространили режим самоизоляции на все категории граждан

14:41 Юрист просит Генпрокуратуру проверить комздрав из-за ситуации в Покровской больнице

14:20 ЗакС Петербурга окончательно одобрил инициативу об отмене арендной платы для бизнесменов

14:20 Ветеранские организации попросили Путина отложить проведение парада Победы

13:50 Вишневский призвал Беглова ежедневно рассказывать по ТВ о ситуации с коронавирусом

12:57 "У нас не такая катастрофа": Депутаты пока не готовы прописать Петербургу пропускной режим

12:55 Алтайские коммунисты проводят домашние пикеты с требованием отставки Путина

12:28 Глава Псковской области посчитал "коронавирусный" ущерб бюджету региона

12:25 Власти Мурманской области потратят 1,5 млн рублей на "арестантские" браслеты для больных COVID-19


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
16:21 В Крыму задержали готовивших диверсии украинских разведчиков

16:20 Путин объявил о выделении денег малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат

15:57 В Псковской области распространили режим самоизоляции на все категории граждан

15:29 Петербургское метро нарушит традицию круглосуточной работы на Пасху

14:59 Думские депутаты решили затянуть процесс опубликования деклараций о доходах

14:47 Макаров посоветовал "схватить" и "притащить" в ЗакС председателя юридического комитета Смольного

14:41 Юрист просит Генпрокуратуру проверить комздрав из-за ситуации в Покровской больнице

14:20 ЗакС Петербурга окончательно одобрил инициативу об отмене арендной платы для бизнесменов

14:20 Ветеранские организации попросили Путина отложить проведение парада Победы

14:00 Петербургские садовники приступили к весенней высадке деревьев

13:52 Депутаты решили обязать чиновников Петербурга отвечать на обращения в соцсетях

13:50 Вишневский призвал Беглова ежедневно рассказывать по ТВ о ситуации с коронавирусом

13:39 Песков сетует на дисциплинированность москвичей в условиях пропускного режима

13:32 СК объявил о завершении расследования катастрофы SSJ-100 в "Шереметьево"

13:20 ЗакС решил включить в перечень зеленых зон парк Инчхон и сквер на Ленинградской улице

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru