Юрист подал в суд на главу Красноярского края, протестуя против режима самоизоляции

Норильский юрист Александр Свечканев обратился в суд с иском против губернатора Красноярского края Александра Усса, выдвинув требование признать нелегитимным указ об обязательно самоизоляции граждан, извещает "Сибирь. МБХ медиа".

"Нарушены конституционные права граждан. Отсутствует режим карантина, ЧП, ЧС, при введении которых у власти было бы право ограничивать конституционные права. Людей, по сути, посадили на домашний арест без суда и следствия. На домашний арест садят только преступников. Какое правонарушение совершили жители края? И это мало кто осознает", - полагает Свечканев.

Юрист уверен, что своим указом Усс не только превысил должностные полномочия, но и нарушил такие конституционные положения, как право на неприкосновенность частной жизни, на свободное передвижение, а также право на единство экономического пространства, свободное перемещение товаров и услуг.

При этом Свечканев не выступает против карантинных мер для лиц, вернувшихся из-за рубежа.

Добавим, за число заразившихся коронавирусом россиян достигло почти 25 тысяч человек. В Красноярском крае выявлено 142 случая заболевания.