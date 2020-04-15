Резник: Может быть кто-то "кубышку" хочет забрать на тот свет, как египетский фараон?

Депутат Максим Резник на заседании Заксобрания Петербурга 15 апреля в очередной раз заявил о необходимости направить часть Фонда национального благосостояния на прямые выплаты населению, чтобы поддержать людей в кризис.

Парламентарий удивился, что региональные власти не просят об этом президента. По мнению Резника, субъектами федерации движет трусость, а Кремлем - жадность.

- Может быть кто-то "кубышку" хочет забрать на тот свет, как египетский фараон? - заявил Резник с трибуны.

Он также пообещал поднимать эту тему постоянно. Вопрос прямых выплат от назвал ключевым. Резника поддержал лидер фракции "Яблоко" Борис Вишневский, заявивший, что вопрос о необходимости прямых выплат перед федеральными властями может поставить не только губернатор Александр Беглов, но и Законодательное собрание.

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