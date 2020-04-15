Девушка-волонтер получила "коронавирусный" протокол за пересечение детской площадки

Петербургские правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 6.3. КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) на девушку-волонтера, которая, возвращаясь домой после работы, пересекла детскую площадку, уведомляет "Апология протеста" у себя в Telegram.

Санкция по данной статье предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.

"Диана Максимихина - участник Волонтерского штаба по помощи людям в ситуации распространения коронавируса. Вечером 11 апреля она возвращалась домой после того, как доставила продукты пожилой женщине. Сад не был закрыт - она решила пройти к дому по привычному маршруту, который пролегал через детскую площадку. После того, как Максимихина ушла с территории площадки, к ней подъехал автомобиль без каких-либо опознавательных знаков, из которого вышли сотрудники полиции. Полицейские попросили Диану остановиться и предъявить документы, после чего составили протокол", - уточнили детали произошедшего в "Апологии протеста".

При этом, отметили правозащитники, в протоколе не содержится конкретизированной информации о том, какие санитарные правила и гигиенические нормы девушка нарушила.

Отметим, ранее петербуржец получил штраф за прогулку с ребенком на детской площадке. Мужчина намерен обжаловать решение.

Добавим, по состоянию на 15 апреля, в Петербурге зафиксировано 929 случаев заражения COVID-19, пять человек погибли.