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11:58

ЗакС одобрил инициативу об отмене арендной платы для некоторых бизнесменов

фото ЗакС политика ЗакС одобрил инициативу об отмене арендной платы для некоторых бизнесменов

Разработанный Смольным законопроект о "заморозке" арендной платы на городскую недвижимость для предпринимателей 15 апреля прошел первое чтение Законодательного собрания Петербурга.

Освобождение будет действовать до конца июня и начнет исчисляться с 1 апреля. 

Председатель комитета имущественных отношений Валерий Калугин уточнил, что помощь будет оказана только компаниям, попавшим в реестр малого и среднего бизнеса. По его словам, городские власти уже готовят новый законопроект по отсрочке арендных платежей на второй и третий кварталы для остальных предпринимателей.

Представитель Смольного в Заксобрании Юрий Шестериков отметил, что принятие мер поддержки привлечет к увеличению выпадающих бюджетных доходов на сумму в диапазоне 200-300 млн рублей.  

Инициативу поддержал депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Он напомнил, что и сам ранее предлагал подобное. Однако "яблочник" считает, что от арендной платы необходимо освобождать весь бизнес, а не только включенных в реестр. 

Представитель "Справедливой России" Алексей Ковалев предложил освободить от уплаты аренды и некоммерческие организации, которые занимают городские помещения.

Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева призвала исполнительную власть активнее помогать предпринимателям, которые арендуют свои площади у частных владельцев. По ее словам, это необходимо делать с помощью налоговых преференций для собственников. 

Ожидается, что законопроект будет принят в окончальном, третьем чтении на внеочередном заседании 15 апреля.


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