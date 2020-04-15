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12:28

Глава Псковской области посчитал "коронавирусный" ущерб бюджету региона

фото ЗакС политика Глава Псковской области посчитал "коронавирусный" ущерб бюджету региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил свои выкладки относительно того, насколько сильно пострадает бюджет вверенного ему региона от пандемии коронавируса и ее последствий, и назвал цифру 7 млрд рублей. Принимаемые его командой меры он считает оригинальными и заслуживающими внимательного рассмотрения. Во многом это обусловлено специфическим расположением области, зажатой между русским Севером, центральной Россией и Белоруссией.

"Мы не стали максимально закручивать гайки, пошли по очень взвешенному пути, балансируя между здоровьем, безопасностью граждан и сохранением экономики. У нас небогатый регион и даже неделя, когда мы полностью находились на самоизоляции, она нам дорого вышла. <...> Для нас это значительная нагрузка, поэтому мы дали возможность работать всем нашим основным предприятиям, но с соблюдением всех требований", - рассказал Ведерников в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, администрация региона намеренно не мешает передвигаться по территории москвичам и петербуржцам, многие из которых имеют дачные участки под Псковом. Делается это с пониманием того, что для общего блага два мегаполиса нужно "разгрузить".

Всего в Псковщине по состоянию на 15 апреля числится 27 заболевших и 4 умерших граждан от инфекции COVID-19.

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