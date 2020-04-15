Глава Псковской области посчитал "коронавирусный" ущерб бюджету региона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников представил свои выкладки относительно того, насколько сильно пострадает бюджет вверенного ему региона от пандемии коронавируса и ее последствий, и назвал цифру 7 млрд рублей. Принимаемые его командой меры он считает оригинальными и заслуживающими внимательного рассмотрения. Во многом это обусловлено специфическим расположением области, зажатой между русским Севером, центральной Россией и Белоруссией.

"Мы не стали максимально закручивать гайки, пошли по очень взвешенному пути, балансируя между здоровьем, безопасностью граждан и сохранением экономики. У нас небогатый регион и даже неделя, когда мы полностью находились на самоизоляции, она нам дорого вышла. <...> Для нас это значительная нагрузка, поэтому мы дали возможность работать всем нашим основным предприятиям, но с соблюдением всех требований", - рассказал Ведерников в интервью телеканалу "Россия 1".

По его словам, администрация региона намеренно не мешает передвигаться по территории москвичам и петербуржцам, многие из которых имеют дачные участки под Псковом. Делается это с пониманием того, что для общего блага два мегаполиса нужно "разгрузить".

Всего в Псковщине по состоянию на 15 апреля числится 27 заболевших и 4 умерших граждан от инфекции COVID-19.