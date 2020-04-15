Памфилова отдаст месячную пенсию на помощь бездомным животным

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объявила о своей готовности материально помочь приюту, занимающемуся бездомными животными. Подтолкнула ее к этому специфическая ситуация с пандемией коронавируса.

"Сейчас на улице действительно народу мало, и уменьшилась помощь в том, что касается бездомных собак, кошек, поэтому я решила также свою месячную пенсию перечислить в один из приютов для кошек и собак", - приводит ее комментарий РИА "Новости".

По словам чиновницы, она занимается благотворительностью всю сознательную жизнь, просто раньше предпочитала скрывать свои поступки на этом поприще.

За последние сутки в России выявили рекордное количество новых заражений коронавирусной инфекцией: больных стало больше на 3388 человек.