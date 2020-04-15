"У нас не такая катастрофа": Депутаты пока не готовы прописать Петербургу пропускной режим

Пока Петербургу следом за Москвой не нужно вводить пропускной режим для предотвращения распространения коронавируса, считает большинство опрошенных ЗАКС.Ру петербургских депутатов. Все-таки город на Неве значительно отстает от столицы по количеству заболевших, отметили в парламенте. При этом, никто из них не исключает, что пропуска все же введут при ухудшении ситуации.

В Москве с 15 апреля для выхода из дома на работу или поездку по городу каждый житель должен получить специальный пропуск. Его можно получить на сайте администрации или по СМС. Пропуска разделили на три вида: поездка на работу, в медучреждение и "в иных целях". Последний вариант предполагает посещение магазина, дачи, а также передачу продуктов или лекарств пожилым родственникам, пояснили на сайте мэра столицы. Для получения разрешения москвичи должны указать свои паспортные данные и номер личного транспорта, на котором он поедет, либо номер проездного, если такой есть.

По информации департамента информационных технологий Москвы, 14 апреля оформлено 3,2 млн цифровых разрешений. Около 900 тысяч из них будут аннулированы - в них содержатся некорректные или недостоверные сведения, заявили в ведомстве.

Пропуски 15 апреля создали на въезде в столицу автомобильные пробки - сотрудники ГИБДД проверяют наличие разрешений у каждого водителя. Люди скопились и на станциях метро - там пропуски у всех проверяют полицейские. В соцсетях на столичные власти обрушился шквал критики. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что позже процесс автоматизируют: "Продумаем, как это сделать".

До этого власти столицы принимали другие меры по борьбе с COVID-19: закрытие мест массового скопления людей, введение режима самоизоляции, запрет каршеринга и другое. Петербург с теми или иными корректировками следовал московскому примеру. Мэр Москвы Сергей Собянин утром 26 марта запретил работу организаций общественного питания, вечером того же дня аналогичные меры принял губернатор Петербурга Александр Беглов. Потом столица ввела режим самоизоляции, следом его установили и в Петербурге. В Москве запрет на выход из дома касается всех жителей, а в северной столице только тех, кто старше 65 лет и имеет хронические заболевания. Остальным петербуржцам власти только рекомендовали придерживаться самоизоляции.

На следование за Москвой в принятии постановлений по противодействию распространения коронавируса указал и депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что не исключает введение пропусков в Северной столице в конце текущей или начале следующей недели. Он не уверен, что будет ли такое решение оправданным или нет. Заключение по вопросу должны делать эксперты, считает депутат.

- Для того, чтобы вводить такие серьезные ограничения, мне кажется, что нужен больший масштаб эпидемии, чем у нас есть. Я не могу оценить его количественно. Но понятно, что Москва в десятки раз нас превосходит по количеству заболевших. Если даже полагать там это все оправданным, то нужны профессиональные оценки специалистов в эпидемиологии, которые бы сказали, есть ли необходимость у нас сегодня вводить такие же ограничивающие меры, - уверен "яблочник".

По данным оперативного штаба, на утро 15 апреля в России более 24 тысячи человек болеют коронавирусом. Из них основная часть находится в Москве и Подмосковье: 14 776 и 2587 соответственно. В Петербурге число заболевших значительно меньше - 929 граждан.

Беспартийный депутат ЗакСа Михаил Амосов в разговоре с ЗАКС.Ру отметил, что так как ситуация в Петербурге лучше московской, пока устанавливать пропускной режим не стоит.

- Я считаю, что пока рано это вводить. Надо смотреть, какая будет динамика. Если будет очень много заболевших, тогда да, - сказал парламентарий.

Он считает, систему пропусков действенной мерой по борьбе с коронавирусом. По его словам, такой способ - это "некая дисциплинирующая схема". Сейчас люди могут выходить за пределы своего района проживания. При введении пропусков такого не будет - граждане не будут получать разрешения для посещения аптеки в другом районе города и, соответственно, посещать его, уверен депутат.

Вице-спикер ЗакСа и член Межведомственного координационного совета по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в Петербурге Анатолий Дроздов согласен с Амосовым, что пропускной режим будет действенной мерой по борьбе с коронавирусом. В разговоре с ЗАКС.Ру он заявил, что лучший способ уменьшить распространение COVID-19 - это сократить социальное взаимодействие между людьми.

- Одна из мер, наиболее эффективная по борьбе с коронавирусом, на мой взгляд и на взгляд различных ученых, докторов, это разрыв цепочки по передаче этого вируса. Введение пропускной системы позволяет эту цепочку в том или ином месте разорвать. И все эти меры и действия направлены только на одно - на безопасность наших жителей. В зависимости, естественно, от развивающихся событий, от развития инфекции, правительство Петербурга вправе принимать такие меры и, в случае необходимости, я не исключаю, что такие меры будут приняты, - заявил Дроздов.

Что именно должно произойти для принятия решения о вводе разрешений в городе, депутат не пояснил. Он только отметил, что такой вопрос Межведомственным советом прорабатывается.

Его коллега по ЗакСу от КПРФ Ирина Иванова считает, что в Петербурге сейчас хватает способов противодействия коронавирусу:

- У нас не такая катастрофа по заболеваемости. Мне кажется, что на сегодняшний момент достаточно тех мер, которые ввели. Это меры, которые называются штраф. Если будут пропуска, то к этому просто надо быть готовым.

Депутат заявила, что прежде чем принимать решение о пропусках необходимо сократить количество работающих предприятий. Кроме этого, по ее словам, разрешения на выход из дома нужны не для всех категорий граждан. По ее словам, к людям пожилого возраста такую меру можно не применять - они соблюдают режим самоизоляции, а вот молодежь проводит время вне дома. Иванова напомнила, что в последнее время среди заболевших коронавирусом больше людей не старше 65 лет.

По данным оперштаба Москвы, 44,5% заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет. И еще 36,5% - от 46 до 65 лет. Остальная доля больных приходится на тех, кто старше 65 лет.

По словам депутата от "Справедливой России" Надежды Тихоновой, если официальные цифры по количеству заболевших в Петербурге правдивы, то можно обойтись и без разрешений. Она считает, что действеннее будет увеличить информирование людей. В частности, разъяснять, кому можно выходить на улицу, а кому это запрещено, за что полагается штраф, а что можно делать без страха нарушить закон, отметила Тихонова.

Беспартийный депутат Максим Резник на заседании ЗакСа 15 апреля выступил категорически против введения пропусков в городе. По его мнению, это только усугубит ситуацию.

- Если это введете в Петербурге, это только усугубит все недостатки уже принятых мер. Мы получим еще больший произвол, бардак, коррупцию и блат, которые многие помнят еще по советским временам, - заявил Резник.

Его коллега от Партии роста Оксана Дмитриева наоборот выступает за введение разрешений на выход из дома. Она не раз призывала ввести в городе строгий карантин. В разговоре с ЗАКС.Ру депутат отметила, что жесткий карантин без пропусков невозможен. Она напомнила, что нужен четкий список работающих предприятий и людей. Это поможет уменьшить количество заболевших и удержит экономику на плаву, считает Дмитриева.

София Саттарова

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