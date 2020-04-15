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13:32

СК объявил о завершении расследования катастрофы SSJ-100 в "Шереметьево"

фото ЗакС политика СК объявил о завершении расследования катастрофы SSJ-100 в "Шереметьево"

Следственный комитет отчитался о завершении расследования катастрофы Sukhoi Superjet-100 в столичном аэропорту "Шереметьево".

По версии СК, капитан судна Денис Евдокимов "осуществил грубую посадку", а его дальнейшие действия "по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета, в результате чего погибли 40 пассажиров и один член экипажа".

В отношении Евдокимова возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба).

Напомним, в мае 2019 года самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту "Шереметьево". При посадке лайнер охватило пламя. Внутри находились 78 человек, 41 из которых погиб. СК и ранее заявлял, что виновным в трагедии является пилот, нарушивший правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц. Однако техническое состояние судна также вызывало нарекания. Вскоре после ЧП многие авиакомпании отказались от использования для перелетов SSJ-100 из-за сомнительного состояния некоторых деталей.

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