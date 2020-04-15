Депутаты решили обязать чиновников Петербурга отвечать на обращения в соцсетях

Сообщения чиновникам в социальных сетях приравняют к официальным обращениям. Соответствующий законопроект депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли за основу на заседании 15 апреля.

Инициатива была подготовлена комитетом по законодательству еще в январе, но из-за ситуации с коронавирусом получила дополнительную актуальность. Председатель комитета, депутат "Единой России" Денис Четырбок заявил, что и сам активно пользуется соцсетями, которые помогают ему в работе.

Напомним, ранее губернатор Александр Беглов потребовал, чтобы главы районных администраций следили за комментариями от петербуржцев на его странице "ВКонтакте" и оперативно реагировали.

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