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14:20

ЗакС Петербурга окончательно одобрил инициативу об отмене арендной платы для бизнесменов

фото ЗакС политика ЗакС Петербурга окончательно одобрил инициативу об отмене арендной платы для бизнесменов

Петербургский парламент после завершения очередного заседания 15 апреля созвал внеочередное, на котором принял в третьем чтении законопроект Смольного об арендной амнистии. 

Несколько оппозиционных депутатов ранее просили предоставить время для подачи поправок к этому документу. Однако представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков, отметив важность принимаемой инициативу, ограничил срок на поправки одной минутой.

От уплаты освободят только предпринимателей, арендующих недвижимость у города и находящихся в реестре малого и среднего бизнеса. Освобождение будет действовать до конца июня и начнет исчисляться с 1 апреля.

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