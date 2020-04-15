ЗакС Петербурга окончательно одобрил инициативу об отмене арендной платы для бизнесменов

Петербургский парламент после завершения очередного заседания 15 апреля созвал внеочередное, на котором принял в третьем чтении законопроект Смольного об арендной амнистии.

Несколько оппозиционных депутатов ранее просили предоставить время для подачи поправок к этому документу. Однако представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков, отметив важность принимаемой инициативу, ограничил срок на поправки одной минутой.

От уплаты освободят только предпринимателей, арендующих недвижимость у города и находящихся в реестре малого и среднего бизнеса. Освобождение будет действовать до конца июня и начнет исчисляться с 1 апреля.